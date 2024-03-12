Ида Галич дала совет, как справиться с травлей от бывшей подруги Ида Галич посоветовала не обращать внимание на негатив в свой адрес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ида Галич

Блогер и телеведущая Ида Галич посоветовала не обращать внимание на негатив в свой адрес. Таким образом она ответила на вопрос подписчицы в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), которая поинтересовалась, что делать, если тебя травит бывшая подруга.

Ничего. Могу точно вам сказать, что нужно сосредоточиться исключительно на себе и не сражаться с биологическим врагом. Пропускать каждую ее колкость и заниматься своими делами. Человека, которого ты игнорируешь, рано или поздно «поведет» и снесет крышу с петель, — написала Галич.

По ее словам, это «слепое состояние», в котором люди допускают максимальное количество ошибок. Она отметила, что сталкивалась с подобным и знает, как иногда трудно не реагировать.

Ранее Ида Галич рассказала, что на протяжении 2023 года ее бывшая подруга блогер Анастасия Ивлеева всячески «дергала» ее в своих социальных сетях. Галич замечала в свою сторону «и пародии, и уколы, и подколы», но ни разу не ответила на подобные жесты со стороны оскандалившейся телеведущей.

Отмечается, что кризисной точкой в дружбе звезд стала беременность и роды Галич в феврале 2020 года. Телеведущая погрузилась в заботу о ребенке, а Ивлеева сосредоточилась на карьере. Впоследствии начались конфликты, переросшие в конкуренцию.