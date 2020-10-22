«Хочет отдохнуть»: продюсер Губина объяснил молчание певца

Певец Андрей Губин не хочет ни с кем общаться, заявил его продюсер Тарас Вашишин.
Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески, — сказал продюсер
порталуTeleprogramma.pro.
Вашишин отметил, что спасать артиста не нужно: он «просто устал от внимания».
Кроме того, продюсер отметил, что Губин приостановил запись своего нового альбома, однако от самой идеи не отказался.
Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, куда пропал его подопечный.
Ранее NEWS.ru писал, что первое выступление Губина после длительного перерыва попало в Сеть.