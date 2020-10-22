16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Хочет отдохнуть»: продюсер Губина объяснил молчание певца

18:38, 22 октября 2020 11
Фото: Андрей Кузин/ТАСС

Певец Андрей Губин не хочет ни с кем общаться, заявил его продюсер Тарас Вашишин.

Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески, — сказал продюсер порталу Teleprogramma.pro.

Вашишин отметил, что спасать артиста не нужно: он «просто устал от внимания».

Кроме того, продюсер отметил, что Губин приостановил запись своего нового альбома, однако от самой идеи не отказался.

Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, куда пропал его подопечный.

Ранее NEWS.ru писал, что первое выступление Губина после длительного перерыва попало в Сеть.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео