Харламов высмеял оскорбления Панина в свой адрес

https://static.news.ru/photo/d3db6f00-7448-11eb-b1af-96000091f725_660.jpg Гарик Харламов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Шоумен Гарик Харламов ответил на заявление скандального актёра Алексея Панина о том, сейчас в кино снимают лишь «мелочь». Кроме того, звезда «Жмурок» в одном из ток-шоу резко высказался о творчестве звезды Comedy Club и его не менее популярного коллеги Семёна Слепакова.

Панин прошёлся по юмористам в недавнем интервью с Алёной Жигаловой на её YouTube-канале. Харламов обратился к любителю скандалов Панину в шутливой форме.

Получается, мы с Семёном Слепаковым зря просто стоим и ждём тебя, Лёша? Сказал бы раньше нам, а то стоим как дураки. Балалайка уже замёрзла, — написал Харламов в Instagram.

43-летний Панин сейчас живёт в Испании. Недавно стало известно, что артист женился на 40-летней Еве Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года. А на днях актёр признался, что считает секс вдвоём извращением. Ещё будучи женатым на Людмиле Григорьевой, он занимался групповым сексом. Панин отметил, что не изменяет своим привычкам и с новой супругой Евой.

А вот подписчики Харламова после поста о Панине начали шутить над резидентом Comedy Club и даже сравнили его с оппонентом после нового поста шоумена. Дело в том, что Харламов удивил поклонников снимком с целующимися приматами. Артист поделился фотографией в своём микроблоге, писал NEWS.ru.