Панин назвал секс вдвоём извращением и рассказал о сексуальной жизни

https://static.news.ru/photo/16ef1b70-71e7-11eb-bef4-96000091f725_660.jpg Алексей Панин Фото: vk.com/alex_panin77

43-летний уехавший в Испанию артист Алексей Панин рассказал о своих сексуальных похождениях.

Я, извините, трахаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу, — пояснил актёр в интервью YouTube-каналу Super.

Панин признался, что считает секс вдвоём извращением. Ещё будучи женатым на Людмиле Григорьевой, он занимался групповым сексом. Не изменяет своим привычкам артист и с новой супругой Евой.

Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка, — без стеснения заявил Панин.

Ведущая Алёна Жигалова спросила у артиста, откуда взялся мальчик, если Панин опубликовал в социальной сети фотографию с двумя девушками. Такой вопрос возмутил звезду фильма «Жмурки».

Извини, ты хочешь, чтобы я выложил в Instagram фотографию с членом во рту? — ответил Панин.

Журналистка раскритиковала артиста за то, что он делает свою интимную жизнь публичной. На это Панин назвал Россию «обречённой страной», в которой людям вбивали в голову, что секс — это постыдно.

Мы извращенцы, нам это нравится. В чём проблема? — заявил артист.

Как писал NEWS.ru, ранее Панин показал испанский дом, где живёт с дочкой и мамой. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте. Квартира актёра расположена в обычном многоэтажном доме, которых на юге Испании большое количество.