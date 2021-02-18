Панин назвал секс вдвоём извращением и рассказал о сексуальной жизни

43-летний уехавший в Испанию артист Алексей Панин рассказал о своих сексуальных похождениях.
Я, извините, трахаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу, — пояснил актёр в интервью YouTube-каналу Super.
Панин признался, что считает секс вдвоём извращением. Ещё будучи женатым на Людмиле Григорьевой, он занимался групповым сексом. Не изменяет своим привычкам артист и с новой супругой Евой.
Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка, — без стеснения заявил Панин.
Ведущая Алёна Жигалова спросила у артиста, откуда взялся мальчик, если Панин опубликовал в социальной сети фотографию с двумя девушками. Такой вопрос возмутил звезду фильма «Жмурки».
Извини, ты хочешь, чтобы я выложил в Instagram фотографию с членом во рту? — ответил Панин.
Журналистка раскритиковала артиста за то, что он делает свою интимную жизнь публичной. На это Панин назвал Россию «обречённой страной», в которой людям вбивали в голову, что секс — это постыдно.
Мы извращенцы, нам это нравится. В чём проблема? — заявил артист.
Как писал NEWS.ru, ранее Панин показал испанский дом, где живёт с дочкой и мамой. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте. Квартира актёра расположена в обычном многоэтажном доме, которых на юге Испании большое количество.