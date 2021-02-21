Харламова сравнили с Паниным из-за фото с целующимися приматами

https://static.news.ru/photo/73b73a56-7447-11eb-9419-96000091f725_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Юморист Гарик Харламов удивил поклонников снимком с целующимися приматами. Артист поделился фотографией в своём микроблоге.

В публикации знаменитость показал себя ещё в совсем юном возрасте. Тогда ещё десятилетний мальчик Харламов улыбается в камеру в то время, как держит на руках двух обезьян. Животные по какой-то причине решили поцеловаться, и фотограф запечатлел этот момент.

Сейчас бы начали кричать, что это растление малолетнего, попирание прав обезьян, внедрение в личную жизнь приматов, склонение к зоофилии и прочее <...>. А тогда мне было десять лет. И я первый раз держал в руках обезьян, которые почему-то решили поцеловаться, — подписал пост комедиант.

В конце Харламов пошутил, что, по всей видимости, его руки так влияют на приматов, что тем очень хочется проявить немного нежности. Снимок артист разместил в своём Instagram-аккаунте.

В комментариях пользователи принялись шутить в ответ. Так, один из них отметил, что в детстве юморист напоминал скандально известного актёра Алексея Панина.

Думала, что Панин, — написала пользовательница.

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Гарик Мартиросян опубликовал в социальной сети видеозапись со своим коллегой и другом — юмористом Гариком Харламовым. Он взял у приятеля небольшое интервью по поводу его заработков. Харламов в шутку ответил, что его гонорар равен семи миллионам долларов в месяц, а Павла Воли — четырём.