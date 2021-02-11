Харламов в интервью Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на Comedy Club

https://static.news.ru/photo/8c38d9d0-6c5a-11eb-9696-96000091f725_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Шоумен Гарик Мартиросян опубликовал в социальной сети видеозапись со своим коллегой и другом — юмористом Гариком Харламовым. Он взял у приятеля небольшое интервью по поводу его заработков.

Мы берём интервью у самого богатого человека в мире. Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц? — задал вопрос Мартиросян.

Харламов в шутку ответил, что его гонорар равен семи миллионам долларов в месяц, а Павла Воли — четырём.

Я скрываю от вас 70 миллиардов долларов. Я всё трачу на одежду, — добавил резидент Comedy Club.

Ранее в СМИ появилась информация, что актёр Константин Маласаев, известный как Никита из группы USB, рассказал, сколько в Comedy Club зарабатывают Павел Воля и Гарик Харламов. По словам артиста, в шоу процветает «дедовщина», из-за чего многие юмористы уходят спустя всего год работы. Маласаев якобы добавил, что Павлу Воле платят четыре миллиона рублей в месяц, а Гарику Харламову — семь миллионов рублей, в то время как сам он получает лишь 30 тысяч рублей. Отмечается, что артист пожаловался и на то, что стал заложником образа участника нетрадиционной ориентации из группы USB, из-за чего его не воспринимают в другом качестве и не предлагают серьёзных ролей.

Позднее Маласаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы обсуждал размер своей зарплаты и сравнивал её с гонорарами резидентов Comedy Club Павла Воли и Гарика Харламова. Он назвал всё опубликованное про обиды, «дедовщину» и недовольство желтухой и фантазиями автора первоисточника, писал NEWS.ru.