Харламов раскрыл секрет любви к теще Гарик Харламов: чтобы хорошо относиться к теще, нужно сильно любить жену

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Лариса Гузеева, Гарик Харламов

Для хороших отношений с тещей нужно сильно любить жену, завил юморист и актер Гарик Харламов на премьере фильма «Теща». По его словам, которые приводит Пятый канал, все его отношения с матерями жен складывались прекрасно.

Если теща живет отдельно и у нее есть муж, все замечательно. Если она живет с вами, тут проблема. <…> Нужно сильно любить свою жену, чтобы этой любви хватило и на тещу, — заявил юморист.

Картина «Теща», в которой Харламов сыграл вместе с Ларисой Гузеевой, ознаменовала конец конфликта между артистами. В недавнем интервью телеведущая назвала юмориста чудесным, душевным и чистым человеком, внутри которого «есть свет». По словам Гузеевой, Харламов — абсолютно «ее человек».

На премьере в конце ноября Гузеева и Харламов вместе охотно позировали на красной дорожке и отвечали на вопросы журналистов. Комик рассказал, что их первая встреча с телеведущей была в ресторане, он подарил ей цветы, а она пообещала ему, что если он хоть раз опоздает на съемки, то «будет большой конфликт».

Харламов признался, что он все-таки один раз опоздал, но чтобы «был нерв» и их экранные отношения выглядели правдоподобно. По словам Гузеевой, Гарик дал ей много «любви, нежности и тепла», он профессиональный и талантливый человек, по возрасту он годится ей в сыновья и она относилась к нему как к любимому мальчику.