Губерниев прокомментировал слухи о своём романе с Семенович

https://static.news.ru/photo/4fb39d5c-f378-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о своём романе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович.

Ранее в СМИ появилось их совместное фото. На снимке Губерниев и Семенович держатся за руки и целуют друг друга в щёки.

Комментатор отреагировал на публикацию в своём Telegram-канале.

Проклятые папарацци, — написал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поцелуй Дмитрия Губерниева и Анны Семенович сняли очевидцы у ворот загородного посёлка. Спортивный комментатор и певица вместе приехали к ним на машинах. Известно, что раньше они ехали в одном купе в Витебск, где проходил «Славянский базар».