Губерниев прокомментировал слухи о своём романе с Семенович

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о своём романе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович.
Ранее в СМИ появилось их совместное фото. На снимке Губерниев и Семенович держатся за руки и целуют друг друга в щёки.
Комментатор отреагировал на публикацию в своём Telegram-канале.
Проклятые папарацци, — написал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поцелуй Дмитрия Губерниева и Анны Семенович сняли очевидцы у ворот загородного посёлка. Спортивный комментатор и певица вместе приехали к ним на машинах. Известно, что раньше они ехали в одном купе в Витебск, где проходил «Славянский базар».
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