Губерниева и Семенович сняли целующимися у ворот загородного посёлка

Страстный поцелуй Дмитрия Губерниева и Анны Семенович сняли очевидцы у ворот загородного посёлка. Вполне возможно, что у звёзд развивается бурный роман.
Спортивный комментатор и певица вместе приехали на машинах к воротам посёлка. Известно, что раньше они ехали в одном купе в Витебск, где проходил «Славянский базар».
Певица в недавних интервью говорила, что у неё есть любимый человек, далеко не бедный и никак не связанный с миром шоу-бизнеса. Только имя своего нового ухажёра Семенович скрывала,
Дмитрий Губерниев давно развёлся с женой — легкоатлеткой Ольгой Богословской. В браке у них родился сын Миша. Сейчас в жизни комментатора тоже есть женщина, которую он тщательно скрывает от публики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил о своём участии в «Евровидении». Он опубликовал фотографию в розовом парике у себя в Instagram и заявил, что желает спеть дуэтом с австрийским исполнителем Кончитой Вурст.
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