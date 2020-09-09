Губерниева и Семенович сняли целующимися у ворот загородного посёлка

https://static.news.ru/photo/3db0e94a-f326-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Страстный поцелуй Дмитрия Губерниева и Анны Семенович сняли очевидцы у ворот загородного посёлка. Вполне возможно, что у звёзд развивается бурный роман.

Спортивный комментатор и певица вместе приехали на машинах к воротам посёлка. Известно, что раньше они ехали в одном купе в Витебск, где проходил «Славянский базар».

Певица в недавних интервью говорила, что у неё есть любимый человек, далеко не бедный и никак не связанный с миром шоу-бизнеса. Только имя своего нового ухажёра Семенович скрывала, пишет KP.RU.

Дмитрий Губерниев давно развёлся с женой — легкоатлеткой Ольгой Богословской. В браке у них родился сын Миша. Сейчас в жизни комментатора тоже есть женщина, которую он тщательно скрывает от публики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил о своём участии в «Евровидении». Он опубликовал фотографию в розовом парике у себя в Instagram и заявил, что желает спеть дуэтом с австрийским исполнителем Кончитой Вурст.