Гришковец объяснил пользу концерта Земфиры на фоне ситуации вокруг Украины

Драматург и режиссёр Евгений Гришковец в разговоре с NEWS.ru заявил, что певица Земфира не является артисткой развлекательного или танцевального порядка, так как в её произведениях «много лирики, боли и любви», поэтому её концерт мог быть полезен для аудитории на фоне спецоперации России на Украине. Собеседник добавил, что посетить выступление исполнительницы полезнее, чем «сидеть дома и сходить с ума от информации». Таким образом он прокомментировал первое за пять лет шоу Земфиры, которое она отменять не стала из-за ситуации вокруг соседнего государства.

Это её дело. Земфира, всё-таки, певица не развлекательного, не танцевального порядка. В её произведениях достаточно много лирики, боли, любви и так далее. Сейчас людям это нужнее, чем дома сидеть и сходить с ума от информации. Полагаю, что да, [концерт мог быть полезен для аудитории]. Первого марта у меня концерт в Нижнем Новгороде. Я его отменять не намерен, — рассказал Гришковец.

Земфира не стала отменять первый за пять лет концерт из-за ситуации на Украине, пишет РБК. Отмечается, что артистка исполнила на бис композицию «Не стреляйте, не молчите». В ходе общения с поклонниками певица отметила, что для неё день концерта стал тяжёлым. Позже Земфира высказалась о ситуации на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне певцы Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин и другие известные в российском и украинском шоу-бизнесе персоны высказались против войны России и Украины. Они призвали завершить военные действия и сесть за стол переговоров

24 февраля в городах России прошли антивоенные акции, которые начались с одиночных пикетов. По данным ТАСС, в центре Москвы было задержано 600 человек.