Гоген Солнцев заявил о побеге в Африку

Фото: АГН «Москва»

Виктор Дробыш, сокрушавшийся о бедственном положении артистов во время пандемии, заработал за это время миллионы рублей. У композитора есть свой бизнес, на его имя зарегистрированы десять организаций.

Одну из фирм — «3Д Мьюзик Стар» Дробыш — сейчас ликвидирует, так как она в прошлом году вообще не принесла никакой выручки. Девять других зарабатывают в самых разных областях: на...