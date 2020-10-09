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Гоген Солнцев заявил о побеге в Африку

13:07, 09 октября 2020 40
Гоген Солнцев Гоген Солнцев Фото: АГН «Москва»

Фрик и шоумен Гоген Солнцев в интервью NEWS.ru заявил, что сбежал от коронавируса в Африку.

Я дождался и ноги унёс, я вообще не в России, я в той стране. Я бы не хотел говорить: я в той стране, где меньше всего заболевших. [Вернусь тогда], когда число заболевших будет приближаться к нулю. Одна из стран Африки, — сказал Солнцев.

Шоумен пожаловался на местное население из-за их отношения к европейцам.

Вы знаете, на нас кричат: «Корона, корона», — когда мы идём с Катериной. Белых людей воспринимают как потенциальных вредоносных заразчиков. А я им: «Дураки, мы наоборот здесь, потому что мы здоровые», — сказал шоумен.

Солнцев не смог ответить, когда вернётся в Россию.

Я надеюсь, что мы в течение месяца сможем вернуться, когда хотя бы в Москве пройдёт. Потому что какое-то колоссальное число заболевших, колоссальное. А мне с бабкой ещё сниматься бегать, подвергать её рискам таким, — сказал Солнцев.

Редакция NEWS.ru не может подтвердить правдивость слов шоумена о побеге в Африку, приводим запись разговора с Солнцевым.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилая супруга Солнцева пыталась покончить с собой. В Сети появилось видео, на котором 65-летняя Екатерина Терешкович балансирует на подоконнике балкона на седьмом этаже.

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