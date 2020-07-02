Гоген Солнцев приобрёл место на кладбище для своей пожилой супруги

https://static.news.ru/photo/c5ad844c-bc9f-11ea-a26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: solntcev/instagram.com

Место на сельском кладбище среди берёз, расположенное в Брянской области, приобрёл для своей супруги Екатерины Терешкович российский шоумен Гоген Солнцев (настоящее имя Илья Солнцев).

Катя найдёт покой на сельском кладбище в Брянской области. Там прекрасное место: растут берёзки, недалеко протекает река. И главное — недорого, — рассказал Солнцев в беседе с «Собеседником».

По словам шоумена, его пожилая супруга «заслуживает быть погребённой на таком кладбище». Известно, что Екатерина Терешкович ранее делала операцию по омоложению, чтобы быть привлекательной для своего эпатажного супруга.

Катя пока жива, но, не ровен час, отправится на тот свет. У неё уже возраст, сами понимаете. Поэтому я решил заранее купить место на кладбище. В Москве с этим трудно: здесь всё стоит больших денег. А в Брянской области у нас живут друзья: они будут присматривать за могилой Кати, — заключил Солнцев.

Причина разлада мужа и жены пока остаётся неизвестной.

Как писал NEWS.ru, 25 июня скандальный шоумен Гоген Солнцев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети фотографию с Лидией Алифиренко — пожилой женщиной, которую многие считают его любовницей.

На снимке пара сидит очень близко друг к другу, очевидно нарушая социальную дистанцию, соблюдение которой необходимо во время пандемии коронавируса. Такая «близость», признался Солнцев, привела к скандалу между ним и его супругой. Гоген решил поинтересоваться у своих подписчиков, стоит ли соблюдать дистанцию с теми, с кем провёл самоизоляцию.

Шоумен с супругой — частые гости на российском телевидении. Они нередко устраивают на различных ток-шоу скандалы, по больше части происходящие из-за ревности женщины.

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