Солнцев перестал соблюдать дистанцию с предполагаемой пожилой любовницей

https://static.news.ru/photo/e2172458-b6b4-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: solntcev/instagram.com

Скандальный шоумен Гоген Солнцев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети фотографию с Лидией Алифиренко — пожилой женщиной, которую многие считают его любовницей. В последнее время с ней Солнцев появляется на кадрах чаще, чем со своей женой преклонного возраста Екатериной Терешкович.

На снимке пара сидит очень близко друг к другу, очевидно нарушая социальную дистанцию, соблюдение которой необходимо во время пандемии коронавируса. Такая «близость», признался Солнцев, привела к скандалу между ним и его супругой. Гоген решил поинтересоваться у своих подписчиков, стоит ли соблюдать дистанцию с теми, с кем провёл самоизоляцию.

Вот Лидия так близко подсела, на что Катя подняла скандал и наорала, что Лидия Александровна не соблюдает эту пресловутую социальную дистанцию. А вы соблюдаете расстояние в полтора метра? — спросил Солнцев в Instagram.

Подписчики неоднозначно отреагировали на опубликованный снимок. Многие из них попросили Гогена определиться, какая из женщин всё-таки ближе его сердцу. Некоторые вопрошали: где же Катя? Ответа на животрепещущие вопросы не последовало.

Один из поклонников Солнцева обратился к шоумену за советом. Пользователь Сети хочет узнать, что же делать, если хочешь «жить жизнью» Гогена и быть окружённым любовью и уважением «опытных нимф».

Шоумен с супругой — частые гости на российском телевидении. Они нередко устраивают на различных ток-шоу скандалы, по больше части происходящие из-за ревности женщины.

Как ранее передавал NEWS.ru, Солнцев в Instagram познакомил подписчиков со своей новой «спутницей жизни». В её роли выступил переодетый в женские парик и одежду телеведущий Александр Гудков.