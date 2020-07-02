Бузова возглавила свежий рейтинг популярности звезд в социальных медиа

https://static.news.ru/photo/58d5b8c4-bc97-11ea-8994-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова второй год подряд возглавила рейтинг популярности звёзд в социальных медиа, представленный системой мониторинга Brand Analytics. В новый список вошли самые успешные звёзды шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

Как уточняется, Ольга Бузова сумела набрать 5 035 900 упоминаний в соцмедиа в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Instagram.

На втором месте рейтинга оказался певец и актёр Егор Крид. Он набрал 3 635 200 упоминаний.

Третье место заняла певица Юлия Zivert с 2 580 200 упоминаний в социальных медиа.

Следом идут рэпер Баста с 1 968 400 упоминаний, телеведущая Ксения Собчак (1 733 000), рэпер Тимати (1 729 100), хип-хоп исполнитель Элджей (1 618 000), журналист и блогер Юрий Дудь (1 476 200), а также певец Дима Билан (1 370 300).

Рейтинг замыкает российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов с 1 309 600 упоминаний в соцмедиа.

Всего в подготовленном списке было упомянуто 40 имён: 27 мест в нём заняли музыканты, 6 мест — блогеры, 3 позиции достались звёздам телевидения, такое же количество — у звёзд спорта. Кроме того, одно место досталось юмористу.

По данным Brand Analytics, рейтинг подготовлен для журнала Forbes и проекта «40 до 40. Самые успешные звезды шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет». Так, показатель соцмедийной популярности влияет на результат претендента в рейтинге Forbes с 2019 года. При этом «вес» финансового дохода в итоговой оценке участника снижен, уточняет система мониторинга. Для формирования рейтинга популярности рассчитывалась упоминаемость в социальных медиа каждого претендента из списка.

Ранее NEWS.ru писал, что мать Ольги Бузовой рассказала о перенесённой дочерью операции. Так, певица успешно удалила один зуб и поставила вместо него имплант.