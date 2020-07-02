Мать Бузовой рассказала о перенесённой дочерью операции

https://static.news.ru/photo/9330ec8c-bc65-11ea-b10c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: olgabuzova/vk.com

Российская телеведущая Ольга Бузова изрядно взволновала поклонников своего творчества новостью о перенесённой операции. Так, певица успешно удалила один зуб и поставила вместо него имплант.

Мне пришлось один зубик удалить пред новым годом. Это длительная процедура. Сначала вставляется имплант, потом четыре месяца он приживается. Только потом ты ставишь зуб. Я так сильно нервничаю. Несмотря на то, что у меня мама стоматолог, я жутко боюсь. Еле-еле решилась. Но я справилась. Я жуткая трусиха. Имплант вставили, через 10 дней будем снимать швы и через четыре месяца поставим зубик, — сообщила Ольга Бузова, слова которой цитирует «КП-Петербург».

Подробностями о прошедшей операции поделилась с «КП-Петербург» мать телеведущей Ирина Бузова, которая работает стоматологом в одной из клиник Санкт-Петербурга. По её словам, в детстве Ольга совсем не боялась ходить на приём к врачу, так как у неё были хорошие зубы. Стоматологический осмотр дочери проводился регулярно, раз в полгода. В 17 лет Ольга покинула родительский дом и стала наблюдаться у других врачей. Болезненные ощущения во рту стали донимать Ольгу уже после проекта «Дом-2».

Он (зуб. — NEWS.ru) её не беспокоил, просто немножко разрушился. Получается, она поздно обратила на него внимание, — и вот теперь ставит имплант, — отметила Ирина Бузова.

Мать телеведущей также добавила, что принципиально не лечит Ольге зубы, так как «у родни пациенты всегда ведут себя хуже». Тем не менее, она всегда просматривает снимки зубов дочери и находится на связи с её лечащим врачом.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова показала свою квартиру мечты за 120 млн рублей. Новая квартира Бузовой находится в районе Мосфильмовской улицы. Жилище очень просторное — порядка 200 квадратных метров.