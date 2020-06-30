Ольга Бузова показала свою квартиру мечты за 120 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3c6014de-baba-11ea-8b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова взялась за обустройство своей новой квартиры, купленной ещё в прошлом году. Всё это время у звезды сцены и телеэкрана не доходили до этого руки. Однако теперь благодаря некоторому затишью из-за пандемии коронавируса время всё-таки нашлось.

Несколько месяцев жильё в доме, расположенном в элитном районе на западе Москвы, оставалось без присмотра хозяйки. Однако теперь пришла пора наконец-то приступить к отделке личного пространства.

По словам самой Бузовой, приобретение квартиры для неё — «целое событие».

Именно такая масштабная покупка — впервые. И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог! Но это первое моё гнёздышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв, — рассказала Бузова в Instagram.

Впрочем, такое «целое событие» в жизни звезды шоу-бизнеса не впервые. Ранее она помогла решить жилищный вопрос матери, купив для неё шикарные апартаменты. Однако сама до сих пор жила в съёмном жилье.

При этом, призналась Бузова, она до сих пор не может поверить, что смогла приобрести квартиру мечты. Она отметила, что ещё относительна недавно была девочкой, которая «выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролёты»

Ранее NEWS.ru писал, что новая квартира Бузовой находится в районе Мосфильмовской улицы. Жилище очень просторное — порядка 200 квадратных метров. Обошлась покупка примерно в 120 млн рублей.