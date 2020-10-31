Галкин показал, как Пугачёва с детьми резвятся в подмосковном замке

https://static.news.ru/photo/34702250-1b86-11eb-b562-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Артист Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал несколько видеозаписей, на которых запечатлены моменты отдыха знаменитой семьи в подмосковном замке.

В одном из постов можно увидеть, как Лиза и Гарри вместе со своей мамой, певицей Аллой Пугачёвой, рассекают по коридорам на самокатах. Всё это весёлое действие снимает на камеру отец семейства. Примадонна и дети пытаются обогнать друг друга и попасть в кадр.

На другой записи Алла Пугачёва учит дочку Лизу играть на пианино. Судя по подписи к посту, юную пианистку в компании Примадонны снимал Гарри.

Режиссёр, оператор и дирижёр — Гарри Максимович, — написал Галкин в Instagram.

Как передавал NEWS.ru, артист на своей странице в социальной сети опубликовал фото Лизы и Гарри. На снимке ребята стоят в верхней одежде, а в их руках портфели. Дети собираются идти в школу.