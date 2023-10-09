Галкин оценил возможность эмиграции из Израиля Галкин решил оставаться в Израиле, несмотря на конфликт с Палестиной

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что остается в Израиле, несмотря на вторжение палестинской группировки ХАМАС. В своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) он подчеркнул, что они с супругой Аллой Пугачевой хотят поддержать израильский народ.

Галкин отметил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве принимает пассажиров, поэтому возможность улететь из страны есть.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию вооруженные силы страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Израильские власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.

Минздрав Палестины ранее сообщил, что число погибших палестинцев в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло 493 человек, ранения различной степени тяжести получил 2751 человек.

Число погибших в Израиле в ходе атак радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек.