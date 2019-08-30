https://static.news.ru/photo/d6beb416-cca6-11e9-b620-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Лаймой Вайкуле Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин порадовал публику новым семейным видео. На кадрах он танцует зажигательный танец с Лаймой Вайкуле на глазах своей знаменитой супруги. Действие происходит в роскошном ресторане на дне рождении мужа Вайкуле Андрея Латковского.

Погуляли, — коротко написал Галкин в подписи к публикации.

Алла Борисовна в это время снимала происходящее на свой телефон. Она периодически поворачивала камеру на себя, чтобы показать свои удивлённые глаза и изобразить ревность. В кадре то и дело появляется лицо мужа Лаймы, который также с юмором воспринял звёздный перформанс. В конце ролика неожиданно появляется кадр с Ксенией Бородиной, которая заявляет, что ей не хватило драйва. Очевидно, что при монтаже видео Максим использовал недавний комментарий телеведущей, когда она описала свои впечатления от концерта Дженнифер Лопес.

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