Фотограф Пугачёвой показал фото молодой Лолиты с мужской стрижкой

https://static.news.ru/photo/ca3d6d88-bb5a-11ea-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал фотографию, которой уже почти четверть века. На ней запечатлены певица Лолита и экс-лидер группы «Браво» Валерий Сюткин с супругой.

Фотограф уточнил, что снимок был сделан в 1996 году во время «Песни года».

Как молоды мы были... Лолита, Валера Сюткин с женой, — написал он.

На кадре видно, что Лолита тогда предпочитала очень короткие стрижки. В те годы она была замужем за продюсером и своим партнёром по кабаре-дуэту «Академия» Александром Цекало. Они расстались в 2000 году после 12 лет совместной жизни.

Роман Родин на своей странице в Instagram регулярно выкладывает архивные снимки со звёздами. Чаще всего он радует подписчиков фотографиями Филиппа Киркорова и его экс-супруги Аллы Пугачёвой.

Как писал NEWS.ru, ранее Лолита в очередной раз удивила своих поклонников. После развода с мужем и снятия режима самоизоляции из-за коронавируса артистка решила кардинально сменить свой имидж. На своей странице в Instagram 56-летняя певица продемонстрировала в видеоролике новую причёску.

Сейчас Лолита пытается добиться через суд выселения своего бывшего мужа Дмитрия Иванова из квартиры. Исковое заявление артистки подано в Басманный суд. Официально Иванов и Милявская развелись в мае 2020 года. Супруги длительное время не жили вместе. Лолита хотела признать брак фиктивным и добиться лишения бывшего мужа израильского и российского гражданства.