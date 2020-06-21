Лолита неожиданно сменила имидж и помолодела

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Российская певица Лолита Милявская в очередной раз удивила своих поклонников. После развода с мужем и снятия режима самоизоляции из-за коронавируса артистка решила кардинально сменить свой имидж.

На своей странице в Instagram 56-летняя Лолита продемонстрировала в видеоролике свою новую причёску — короткое каре. Несмотря на то, что цвет волос она оставила прежним, артистка сразу стала выглядеть изысканнее и моложе.

Как рассказала Лолита, причёску ей сделал стилист Алексей Осипчук, у которого стригутся многие её коллеги. В комментариях под её видео отметился композитор Игорь Крутой, который рассказал, что тоже нуждается в таком парикмахере. К слову, маэстро уже давно бреет голову «на лысо».

Лолочка, очень здорово! Прямо, помолодела!!! — написал под постом актёр Эммануил Виторган.

Ранее Лолита, пообещав «стричься налысо», ножницами обрезала волосы. Артистка записала процесс и поделилась им с 2,9 млн подписчиков в Instagram. Она сопроводила видео подписью: «Изменить себя, не изменяя себе».

О разводе певицы с 45-летним тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым стало известно в апреле. Узнав об окончании бракоразводного процесса, Лолита открыла шампанское, чтобы отметить это событие. Как сообщалось, пара решила ускорить процесс развода, поэтому не стала доказывать, что брак был фиктивным. По словам певицы, раздела имущества не будет, так как Иванов не мог содержать даже себя, писал NEWS.ru.