Лолита хочет через суд выселить бывшего мужа из квартиры

https://static.news.ru/photo/b9637704-b6c9-11ea-b7c0-fa163e074e61_660.jpg Лолита и Дмитрий Иванов (архивное фото) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Лолита Милявская пытается добиться через суд выселения своего бывшего мужа Дмитрий Иванова из квартиры. Исковое заявление артистки подано в Басманный суд.

Иванов зарегистрирован в квартире Лолиты, но больше года там не живёт и не платит за коммунальные услуги. Адвокат певицы Сергей Жорин заявил, что мужчина много раз обещал аннулировать регистрацию, но до сих пор ничего такого не сделал.

Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд, — заявил юрист «Московскому комсомольцу».

По его словам, у артистки нет никаких требований к бывшему мужу.

Официально Иванов и Милявская развелись в мае 2020 года. Супруги длительное время не жили вместе. Лолита хотела признать брак фиктивным и добиться лишения бывшего мужа израильского и российского гражданства.

Как ранее писал NEWS.ru, Лолита пожаловалась, что за время совместной жизни с Ивановым не раз видела супруга в непотребном виде, когда он приходил домой пьяным. По её словам, у мужчины активно проявилось нарциссическое расстройство после пребывания в секте. Певица считает, что бывшего супруга нужно положить на специальное лечение.