https://static.news.ru/photo/7e5f0f94-e05d-11e9-92aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Премьера документального фильма о Кирилле Толмацком (Децле) состоится 7 ноября. Об этом сообщил его автор журналист Роман Супер.

Картина называется «С закрытыми окнами». Согласно подзаголовку, зрителям предстоит увидеть «честную биографию» артиста.

Фильм будет показан в онлайн-кинотеатре, название которого станет известно несколько позднее. Демонстрация будет бесплатной, написал Супер в Facebook.

Он также рассказал, что средства на съёмки собирались путём краудфандинга. Требовалось три с половиной миллиона рублей, но удалось собрать гораздо больше и в короткие сроки. Работа над картиной велась в течение полугода.

Децл умер 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Ранее News.ru писал, что артиста посмертно наградили специальной премией МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хопа.