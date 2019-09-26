Премьера документального фильма о Кирилле Толмацком (Децле) состоится 7 ноября. Об этом сообщил его автор журналист Роман Супер.
Картина называется «С закрытыми окнами». Согласно подзаголовку, зрителям предстоит увидеть «честную биографию» артиста.
Фильм будет показан в онлайн-кинотеатре, название которого станет известно несколько позднее. Демонстрация будет бесплатной, написал Супер в Facebook.
Он также рассказал, что средства на съёмки собирались путём краудфандинга. Требовалось три с половиной миллиона рублей, но удалось собрать гораздо больше и в короткие сроки. Работа над картиной велась в течение полугода.
Децл умер 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Ранее News.ru писал, что артиста посмертно наградили специальной премией МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хопа.