Федосеева-Шукшина отреагировала на исчезновение Алибасова

https://static.news.ru/photo/7469572e-b7da-11ea-8601-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов (архивное фото) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая заявила, что актриса уже три недели не может связаться со своим супругом Бари Алибасовым. Все телефоны продюсера выключены.

Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что туда его забрали из обычной московской клиники. Бари Каримович проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.

Лидия Николаевна выражает крайнюю обеспокоенность пропажей супруга. Если он не появится и на следующей неделе, не исключена возможность обращения в компетентные органы по факту пропажи человека, — подчеркнула юрист Федосеевой-Шукшиной.

Представитель актрисы добавила, что Алибасова могут где-то насильно удерживать, сообщает StarHit.

Ранее директор Алибасова Сергей Моцарь объяснил, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Федосеевой-Шукшиной. Так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги. Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось двойняшкам дочери артистки Маши — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.

Сделка о дарении жилья была совершена добровольно, но сейчас уже Федосеева-Шукшина отказывается признавать её законность. Актриса говорит, что не понимала, какую бумагу в пользу Алибасова она подписывает, и ссылается на то, что «ничего не помнит». Адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку, подтвердил свои слова о добровольном согласии Федосеевой-Шукшиной на дарение жилья Алибасова видеозаписью, писал NEWS.ru.