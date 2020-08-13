Шоу-бизнес

Фадеев высказался об «озверевшем» Лукашенко

07:55, 14 августа 2020 570
Макс Фадеев Макс Фадеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев прокомментировал ситуацию в Белоруссии и поддержал участников акций протеста. Продюсер считает нынешнюю власть в республике «озверевшей».

Своё мнение о происходящем в Белоруссии продюсер выразил в Instagram.

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Жестокость и мерзость, с которой действует озверевший Лукашенко, не поддаётся никакому анализу! Полиция, которая ломает своим людям кости... бьют женщин, детей, без смущения. Белорусы, родные, держитесь! — написал Фадеев.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Люди недовольны результатами выборов президента. Мирные акции переросли в схватки с ОМОНом, задержаны порядка шести тысяч человек. Задержанные рассказывают об издевательствах в СИЗО и ИВС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Чиновник утверждает, что с каждым «поговорил лично».

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