«Это впервые»: Агата Муцениеце раскрыла планы на Новый год Агата Муцениеце призналась, что впервые отпразднует Новый год в новом доме

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Российская актриса театра и кино Агата Муцениеце на премьере фильма «Легенда о самбо» рассказала NEWS.ru, что впервые встретит Новый год в своем новом доме. Однако, по словам актрисы, в жилище постоянно приходится что-то чинить.

Есть в планах впервые отпраздновать этот день в доме, в нашем новом доме, — поделилась актриса.

Муцениеце посетовала, что в доме постоянно что-то ломается и все время приходится устранять повреждения. Поэтому актриса регулярно нанимает команду специалистов, которые помогают привести дом в порядок.

Дом — это ужас, там все время что-то ломается, и это так бесит, если честно. Все время нужно что-то чинить, убирать, стирать, гладить, прибивать, красить и перекрашивать. Я зову мастеров, чтобы разобрались с проблемами, — добавила артистка.

Но несмотря на некоторые сложности, Муцениеце с удовольствием проводит время в своем доме. Актриса призналась, что ее любимыми стали личная и ванная комнаты с окнами в пол. Также, отметила Агата, в будущем на участке появится баня, строительство которой уже началось.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Муцениеце подала в суд на бывшего мужа актера Павла Прилучного с требованием выплачивать 30% от заработка на алименты сыну и дочери до 2031 года. По данным канала, сейчас исполнитель главной роли в телесериале «Мажор» перечисляет бывшей супруге 200 000 рублей в месяц.