Экс-жена Авербуха прокомментировала его роман с актрисой из «Папиных дочек»

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева отреагировала на роман своего бывшего мужа хореографа Ильи Авербуха со звездой сериала «Папины дочки».
По мнению спортсменки, актрису Елизавету Арзамасову привлекла в Авербухе его финансовая состоятельность.
Как
По ее словам, девушка она, безусловно, милая, но её ребёнку надо быть с ней внимательнее. С годами она может заставить Авербуха переписать на неё недвижимость, которая должна достаться их 16-летнему сыну, считает Лобачёва.
Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. Сын у меня умный, я думаю, он правильно всё до отца донесёт, они сами разберутся. Лиза не так проста, как кажется, — отметила она.
Новость об отношениях 46-летнего спортсмена и 25-летней звезды сериала «Папины дочки» взорвала Сеть. Многие начали критиковать пару из-за большой разницы в возрасте. Некоторые не понимают, что Арзамасова нашла в фигуристе. Актриса напомнила, что каждый имеет право на свою личную жизнь. Она не готова обсуждать такие вещи публично, потому что повышенное внимание вредит отношениям.
Ранее сообщалось о другой звезде сериала «Папины дочки» Мирославе Карпович, закрутившей роман с актёром Павлом Прилучным. По некоторым данным, влюблённые уже живут под одной крышей. Карпович переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце, писал NEWS.ru.
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