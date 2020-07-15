Экс-жена Авербуха прокомментировала его роман с актрисой из «Папиных дочек»

https://static.news.ru/photo/e4ee32f8-c6b2-11ea-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Ирина Лобачёва Фото: Фигуристка Ирина Лобачёв/vk.com

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева отреагировала на роман своего бывшего мужа хореографа Ильи Авербуха со звездой сериала «Папины дочки».

По мнению спортсменки, актрису Елизавету Арзамасову привлекла в Авербухе его финансовая состоятельность.

Как сообщает Teleprogramma.ru, Лобачева попросила их общего с Авербухом сына Мартина быть осторожным с новой избранницей отца.

По ее словам, девушка она, безусловно, милая, но её ребёнку надо быть с ней внимательнее. С годами она может заставить Авербуха переписать на неё недвижимость, которая должна достаться их 16-летнему сыну, считает Лобачёва.

Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. Сын у меня умный, я думаю, он правильно всё до отца донесёт, они сами разберутся. Лиза не так проста, как кажется, — отметила она.

Новость об отношениях 46-летнего спортсмена и 25-летней звезды сериала «Папины дочки» взорвала Сеть. Многие начали критиковать пару из-за большой разницы в возрасте. Некоторые не понимают, что Арзамасова нашла в фигуристе. Актриса напомнила, что каждый имеет право на свою личную жизнь. Она не готова обсуждать такие вещи публично, потому что повышенное внимание вредит отношениям.

Ранее сообщалось о другой звезде сериала «Папины дочки» Мирославе Карпович, закрутившей роман с актёром Павлом Прилучным. По некоторым данным, влюблённые уже живут под одной крышей. Карпович переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце, писал NEWS.ru.