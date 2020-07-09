Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Авербухом

https://static.news.ru/photo/6ef1e2dc-c1e1-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», впервые прокомментировала слухи о своём романе с 46-летним фигуристом Ильёй Авербухом.

Новость об отношениях 46-летнего спортсмена и звезды сериала «Папины дочки» взорвала Сеть. Многие начали критиковать пару из-за большой разницы в возрасте. Некоторые не понимают, что Арзамасова нашла в фигуристе.

Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве? — написала 25-летняя девушка в Instagram.

Арзамасова напомнила, что каждый имеет право на свою личную жизнь. Она не готова обсуждать такие вещи публично, потому что повышенное внимание вредит отношениям.

После громкого развода с фигуристкой Ириной Лобачёвой Авербух скрывал имена своих новых возлюбленных. В настоящее время он проживает с 16-летним сыном Мартином. С Арзамасовой у Авербуха была возможность познакомиться в период съёмок в шоу «Лёд и пламень», он активно помогал звёздным участникам осваивать новую профессию.

Как писал NEWS.ru, отец известного российского фигуриста Ильи Авербуха решил прокомментировать роман своего сына с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой. По его словам, Арзамасова активно занимается благотворительностью и является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». У девушки серьёзный характер. Это его подкупает.