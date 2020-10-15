Экс-жена Андрея Урганта рассказала о его бедственном положении

https://static.news.ru/photo/3505882c-0e84-11eb-bd28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Бывшая гражданская жена 62-летнего Андрея Урганта, отца популярного телеведущего Ивана Урганта, опровергла его же слова о том, что он якобы бедствует и рассчитывает лишь на помощь своего сына.

После того, как Андрей Ургант в беседе с NEWS.ru заявил о том, что он практически бедствует и мог бы голодать, если бы не помощь со стороны сына, журналисты и близкие к семейству Ургантов люди занялись прояснением этого вопроса.

Сам Ургант-старший в последующих беседах с журналистами уже отказывался от комментариев на эту тему, однако своим мнением с «Комсомольской правдой» поделилась его бывшая гражданская супруга Елена Романова, которая сочла, что он вовсе не бедствует.

Его бедственное финансовое положение — это ерунда!, — сказала Романова.

Напомним, ранее Андрей Ургант в разговоре с NEWS.ru заявил, что бедствует из-за отсутствия работы и заказов в период пандемии. Ургант-старший пожаловался на то, что у него пока нет заказов на традиционные декабрьские корпоративы. По его словам, ему, вероятно, пришлось бы голодать, если бы не помощь со стороны сына Ивана.