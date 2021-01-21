Экс-ведущая «Орла и решки» призналась в приёме транквилизаторов

https://static.news.ru/photo/b16973ce-5bd7-11eb-bdeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая ведущая телешоу «Орёл и решка» Леся Никитюк рассказала, что из-за напряжённой работы ей во время съёмок приходилось принимать психотропные препараты.

Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Мне было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. У меня потом был минимальный курс гидазепама, потому что меня срывало уже. Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки, — рассказала Никитюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

По словам телеведущей, успокоительные она начала принимать, потому что «выходила из себя» и у неё постоянно лились слёзы из-за сильного эмоционального напряжения и постоянных рисков. Она рассказала, как однажды чуть не попала под лопасти вертолёта, но, к счастью, всё обошлось только срезанными волосами. А на Соломоновых островах, когда она после съёмок решила искупаться, к ней подплыл крокодил.

Никитюк участвовала в нескольких сезонах «Орла и решки», последний из которых вышел на экраны в 2017 году. За это время она посетила более ста стран.

Как писал NEWS.ru, зрители «Орла и решки» долгое время просили организаторов вернуть Анастасию Ивлееву в качестве ведущей, однако когда это произошло, многим не понравилось её поведение. После выпуска про Албанию под видео на YouTube можно найти множество соответствующих комментариев. Пользователи заявили, что возлюбленная Элджея «зазвездилась». Поклонники сошлись во мнении, что раньше Ивлеева была смешной и интересной, а сейчас «её невозможно смотреть, ведёт себя глупо, наигранно и с деревенскими понтами».

Новую ведущую «Орла и решки» Юлию Коваль они, напротив, похвалили. Девушка является подругой Ивлеевой. Зрители посчитали, что Коваль больше выкладывалась и старалась показать Албанию с интересной стороны.