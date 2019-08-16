https://static.news.ru/photo/2933e588-c0c5-11e9-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Олег Майами Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший участник телепроекта «Дом-2» певец Олег Майами прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его романе с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. По его словам, их отношения можно охарактеризовать словами «всё сложно».

Молодой человек, который сейчас отдыхает на греческом курорте, признался, что скучает по девушке, но пока не готов ставить личную жизнь на первый план. В приоритете у него развитие карьеры.

У нас с Олей всё сложно. Тем более она сейчас занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, ещё до того, как мы сблизились, — поделился он в интервью журналу « СтарХит ».

Музыкант подчеркнул, что все точки над «i» они с Бузовой расставят после того, как она вернётся с Бали.

Ранее News.ru писал, что Майами и Бузову застукали за страстным поцелуем. Молодых людей застали в одном из ресторанов Москвы. Провокационное видео попало в Сеть и произвело настоящий фурор среди фанатов.