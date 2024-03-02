«Едва танцевала за $6 млн»: Рианна опозорилась на концерте в Индии Рианна выступила на свадьбе сына богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани

Фото: Chris Joseph/ZUMAPRESS/Global Look Press

Рианна

Певица Рианна выступила в городе Джамнагар на свадебной вечеринке Ананта Амбани — сына богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани. Гонорар Рианны за выступление составил $6,33 млн, при этом читатели таблоида MailOnline заметили, что звезда не выкладывалась на концерте и позволяла себе откровенно халтурить.

Видео выступления знаменитости появилось в соцсети X (Twitter). Во время исполнения одного из своих хитов We Found Love певица практически не танцевала, выполняя лишь хаотичные расслабленные движения. Поклонники 36-летней звезды отметили, что она всем своим видом демонстрировала равнодушие к мероприятию.

Ей просто всё равно, — написали фанаты под видео.

Покидая Джамнагар, певица заявила репортерам, что «будет ждать возвращения назад». Также она охотно фотографировалась с фанатами и женщинами-полицейскими, говоря, что «любит их всех».

Во время выступления Рианна поблагодарила со сцены новобрачных — 28-летнего Ананта Амбани и 29-летнюю Радхику Мерчант — за приглашение выступить, и пожелала им счастья в браке. Это выступление стало первым выходом на сцену Рианны после беременности. В последний раз она пела, будучи в положении, на Супербоуле в 2023 году, до этого не выходила на сцену пять лет.

В августе 2023 года певица Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями во второй раз. Знаменитость родила девочку. По словам инсайдеров, ребенок очень похож на мать, вплоть до светлых глаз.