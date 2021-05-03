Джони-Крокодил рассказал, как выступал в шоу «Маска» больным ангиной

https://static.news.ru/photo/fe9f5d20-ac77-11eb-8b14-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/jony.me/

Победитель второго сезона шоу «Маска» Джони, выступавший в костюме Крокодила, рассказал, как перенёс во время концертов ангину. Певец поделился впечатлениями от участия в проекте в Instagram.

Свои выступления в «Маске» Джони назвал самыми невероятными тремя месяцами своей жизни. За это время ему довелось поработать с профессиональными музыкантами, хореографами, преподавателями по вокалу, музыкантами.

Костюм, который на первый взгляд кажется неподъёмным, на самом деле таковым не является, только кислорода в нём не доставало, отмечает певец. И ещё неизвестно, кто кого выбрал: артист — костюм или костюм — артиста, шутит Джони.

Азербайджанский певец счастлив своей победе. И счастлив от невероятной поддержки зрителей. Даже возникшие трудности не смогли остановить музыканта от участия в шоу.

Всё это время ваша поддержка мотивировала меня и помогала идти дальше. Даже будучи больным ангиной, я выкладывался на репетициях и съёмках на все 100%, так как знал, что попросту не могу подвести такое огромное количество людей, которые в меня верят. Это наша с вами общая победа! И я безмерно благодарен каждому из вас за поддержку и тёплые слова!!! — пишет артист.

В качестве подарка Джони преподнёс своей теперь уже многочисленной армии поклонников релиз долгожданной песни «Камнепад».

Искренне ваш Крокки! — поблагодарил зрителей артист.

Зрители поспешили ответить певцу такой же симпатией. «Гордость», «Спасибо огромное за подаренные эмоции, я рыдала в голос, честно. Я никогда не забуду этот путь переживаний за любимую маску, за любимого певца. Ты достоин всего самого лучшего. Ты лучший. Ты добрался до самой глубины души. Самый искренний человек, самый искренний крокодил. Эта маска навсегда в моем сердце. Я безумно счастлива. С ПОБЕДОЙ, наш талантливейший Джони. Мы всегда верим в тебя. С тобой с самого начала и до конца», «Заслуженная победа», делятся эмоциями в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, певец Джони стал победителем шоу «Маска». 25-летний исполнитель скрывался в костюме Крокодила. В воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу на НТВ.