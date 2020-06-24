Джон Уоррен ушёл из шоу «Поедем, поедим!»

https://static.news.ru/photo/91b0d6e4-b623-11ea-9bab-fa163e074e61_660.jpg Джон Уоррен Фото: poedempoedim_official/instagram.com

Телеведущий Джон Уоррен покинул команду программы «Поедем, поедим!», которая выходила с его участием на телеканале НТВ с 2012 года.

Об этом сообщили представители канала в соцсетях. По их словам, британец, который вёл передачу на протяжении восьми лет, передаст «эстафету» итальянцу Федерико Арнальди. Выпуски с новым ведущим скоро появятся в эфире телеканала, передаёт StarНit.

Гастрономическое путешествие Джона Уоррена длиною в восемь лет подошло к концу, — говорится в сообщении.

Уоррен в личном блоге подтвердил информацию о своём уходе из шоу. По его словам, за время работы в проекте было отснято около 300 выпусков с его участием. Своё решение уйти он объяснил тем, что за восемь лет любой человек может устать от рутины. Британец рассказал, что хочет творческого роста, работы с единомышленниками и нового амплуа.

Я остаюсь на канале! С новыми силами в новом проекте появлюсь снова на экране, и мы снова будем вместе. Это будет ближе к осени, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Юлия Михалкова покинула программу «Уральские пельмени», потому что её недооценивали. Такое мнение высказал бывший директор шоу Сергей Нетиевский.