Джину Карано хотят номинировать на «Эмми» после слов о холокосте

https://static.news.ru/photo/6c59e4ee-b26c-11eb-8450-96000091f725_660.jpg Джина Карано Фото: facebook.com/ginacarano

Студия Disney призвала организаторов телевизионной премии «Эмми» обсудить возможность номинировать американскую актрису Джину Карано в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль Кары Дюн в фантастическом сериале «Мандалорец», передаёт портал ComicBook.

В феврале компания Lucasfilm разорвала с ней контракт на участие в проекте после сравнения обстановки в США с холокостом. Слова звезды вызвали резонанс в Сети и СМИ.

На статуэтку претендуют многие её коллеги по «Мандалорцу». Например, Lucasfilm выдвинула Розарио Доусон (Асока Тано) на соискание премии в номинации «Лучшая приглашённая актриса», «лучшим актёром второго плана» могут стать Джанкарло Эспозито (мофф Гидеон) и Темуэра Моррисон (Боба Фетт). А в категории «Лучший актёр» за «Эмми» может побороться Педро Паскаль (Дин Джарин/Мандалорец). Церемония вручения премии «Эмми» должна пройти 20 сентября.

После увольнения Карано начала работать над очередной лентой. Проект создаётся, по её словам, совместно с изданием The Daily Wire. В новом интервью Карано сравнила руководство Disney и Lucasfilm с боксёрами, бьющими соперника во время поединка только в голову.

Ранее сообщалось, что американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании. В феврале газета Los Angeles Times отметила полное отсутствие темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов.