Джину Карано хотят номинировать на «Эмми» после слов о холокосте

Студия Disney призвала организаторов телевизионной премии «Эмми» обсудить возможность номинировать американскую актрису Джину Карано в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль Кары Дюн в фантастическом сериале «Мандалорец», передаёт портал ComicBook.
В феврале компания Lucasfilm разорвала с ней контракт на участие в проекте после сравнения обстановки в США с холокостом. Слова звезды вызвали резонанс в Сети и СМИ.
На статуэтку претендуют многие её коллеги по «Мандалорцу». Например, Lucasfilm
После увольнения Карано
Ранее сообщалось, что американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании. В феврале газета Los Angeles Times отметила полное отсутствие темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов.