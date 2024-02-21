Двое детей, сумки на $15 млн: что известно о невесте Тома Круза из России

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Круз

Недавно американский актер Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России. Кто она, правда ли, что у девушки есть дети и она уже была замужем?

Что известно о биографии Хайровой

Возлюбленной Круза стала Эльсина Хайрова. Она родилась 10 марта 1987 года в Казани. Россиянам она известна как дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова, который с 1998 года работал в правительстве Татарстана. Эльсина училась в Казанском федеральном университете. Девушка получила образование по специальности «менеджмент и экономика».

Помимо учебы, она работала моделью. Девушка участвовала не только в фотосессиях, но и модных показах и конкурсах красоты. По данным «Коммерсанта», в 2013 году Хайрова получила британское гражданство. Сейчас дочь экс-депутата Госдумы живет в Великобритании.

Род деятельности экс-модели сейчас неизвестен. В своих соцсетях она продолжает публиковать фотографии в дорогих нарядах, а также кадры из различных путешествий. У девушки 19 тысяч подписчиков.

Правда ли, что у Хайровой есть дети

В 2009 году модель вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Цветкова. Предприниматель и сейчас продолжает развивать свой ювелирный бизнес в Великобритании и на Кипре под брендом Graff.

В браке с Цветковым у Хайровой родились двое детей — сын и дочь. Однако наличие наследников не уберегло пару от расставания, поэтому в 2021 году они начали бракоразводный процесс, обратившись в Высокий суд Лондона.

Газета The Times сообщала, что предметом разбирательств в суде стал особняк в графстве Суррей с бассейном, винным погребом, кинотеатром и подземной автостоянкой на десять машин. В самом особняке 10 спален, 15 ванных комнат и лифт. По словам Цветкова, развод, который длился три года, обошелся ему в 150 млн фунтов стерлингов. Кроме того, пара делила 42 млн фунтов стерлингов ($53 млн).

Предприниматель заявлял, что за время брака потратил на одежду и сумки жены около 12 млн фунтов стерлингов ($15 млн).

Как Хайрова познакомилась с Томом Крузом

Слухи о романе Круза с Хайровой появились в декабре 2023 года. По данным британских таблоидов, актер и экс-модель познакомились на гала-ужине в поддержку благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity. На мероприятие, проходящее в пятизвездочном отеле Raffles, был также приглашен в качестве почетного гостя сын короля Великобритании Карла III принц Уильям.

После этого Daily Mail сообщил, что Круз и Хайрова официально встречаются. По информации собеседника агентства, молодые люди очень сблизились.

«Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность», — рассказал источник Daily Mail.

Источник британского таблоида также сообщил, что пара ужинала наедине в нескольких лондонских ресторанах, а также наслаждалась совместными прогулками по Гайд-парку, который находится недалеко от дома Хайровой.

Экс-депутат Хайров назвал эту информацию чушью. Экс-супруг девушки Цветков не подтвердил и не опроверг наличие отношений у бывшей жены, но отметил, что кем бы ни был ее избранник, денег ему придется потратить много.

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