Друзья Грачевского рассказали, что у него на 75% поражены лёгкие

https://static.news.ru/photo/47f4a93a-50e8-11eb-8184-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в реанимации и у него поражено более 75% лёгких. Об этом рассказали его знакомые.

По их словам, врачи оценивают состояние Грачевского как «стабильно тяжёлое», а вирусная пневмония осложняется бактериальной инфекцией.

Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключён к ИВЛ и процент поражения его лёгких составляет 75%, — сказал собеседник KP.RU.

Грачевский, которому в марте 2020 года исполнился 71 год, находится в 52-й больнице в Москве. Он был госпитализирован с коронавирусом 28 декабря, а 31-го его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская, также переболевшая коронавирусом, достаточно легко перенесла инфекцию и остаётся дома с их девятимесячным сыном Филиппом.

3 января Владимир Долинский при этом сообщал, что Грачевский чувствует себя лучше и уже идёт на поправку, передавал NEWS.ru.

Кроме того, актёр Станислав Садальский опубликовал в Instagram фото Грачевского.