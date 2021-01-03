«Уже сидел в постели»: друг Грачевского рассказал об улучшении его здоровья

https://static.news.ru/photo/5838735e-4de5-11eb-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, госпитализированный после заражения коронавирусом, чувствует себя лучше. Он уже идёт на поправку, рассказал его друг Владимир Долинский.

Вместе с тем, уточнил он, говорить о выписке пока рано.

Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели, — цитирует Долинского РИА Новости.

Он добавил, что восстановление его товарища — «дело не одного и не двух дней». Но подчеркнул, что Грачевский — «очень сильный человек».

Грачевский, которому в марте 2020 года исполнился 71 год, находится в 52-й больнице в Москве. Он был госпитализирован с коронавирусом 28 декабря, а 31-го его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская, также переболевшая коронавирусом, достаточно легко перенесла инфекцию и остаётся дома с их девятимесячным сыном Филиппом.

Она рассказала, что состояние её мужа тяжёлое, но стабильное, а также попросила журналистов не беспокоить Грачевского, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить», писал NEWS.ru.