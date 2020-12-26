Состояние Бориса Грачевского потребовало госпитализации из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4331a168-48ec-11eb-855e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Зыков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сам рассказал журналистам.

Я в больнице № 52. Новый год проведу здесь, лечусь, — заявил худрук.

В марте 2020 года ему исполнился 71 год, пишет РИА Новости. О заболевании культурного деятеля стало известно 21 декабря 2020 года. Однако тогда о визите в больницу речи не шло. Кроме того, артист опубликовал фото из лечебного учреждения в кислородной маске.

А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами! — написал Грачевский на своей странице в социальной сети Instagram.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов заболели COVID-19 и им потребовалось наблюдение врачей в стационаре. Об этом сообщила близкая подруга семьи.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан.