Друг Панина: «Я должен развенчать миф о его смерти от крышки унитаза»

Геннадий Русин, друг заслуженного артиста России Андрея Панина (1962–2013), рассказал NEWS.ru, зачем пришёл на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где выдвинул версию об убийстве актёра. Русин пояснил, что надеялся «развенчать миф о смерти от крышки унитаза». По данным следствия, тело актёра нашли на кухне, а следы крови Панина были по всей квартире.

Я просто должен развенчать миф о его смерти от крышки унитаза. О том, что Андрей сам упал и разбил себе голову, — признался Русин.

Несмотря на наличие множества улик, косвенно указывающих на насильственную смерть актёра, гибель Андрея Панина официально признали несчастным случаем ввиду отсутствия прямых доказательств. Спустя много лет Геннадий Русин представил новые аргументы по делу о смерти Панина, однако он убеждён, что возобновить расследование не получится. По его словам, обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы могут только члены семьи погибшего, однако ни родители актёра, ни его вдова Наталья Рогожкина пока не готовы заниматься этим вопросом.

Ранее сообщалось о новом свидетеле в деле о предполагаемом убийстве Андрея Панина. Также Русин указал на след преступников, ведущий на Украину, и перечислил основные доказательства его версии о насильственной смерти актёра.