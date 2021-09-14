«Достойный поступок»: Жорин о закрытии сбора Моргенштерна ребёнку с СМА

Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru назвал достойным поступком помощь рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна в сборе 168 млн рублей трёхлетнему Илье со спинально-мышечной атрофией. 14 сентября необходимые средства на укол препарата «Золгенсма» были собраны.

В данном случае, что касается Алишера, — это достойный поступок. Очень важно, что он смог собрать, честно признаться, я сам до конца не верил, что можно такую огромную сумму собрать, но неимоверными усилиями это получилось, — рассказал Жорин.

По его словам, больному ребёнку абсолютно все равно, с целью пиара был начат сбор или нет. Важно, что он получит необходимое лекарство и выздоровеет. При этом Жорин уверен, что Моргенштерн помог со сбором средств от чистого сердца.

Это точно не пиар, потому что ему такой пиар не нужен. У него есть огромное количество [других] инфоповодов, — отметил адвокат.

Жорин также сообщил, что изначально как юрист был против записи ролика музыканта, в котором он рассказывал о сборе средств на лечение ребёнка.

11 сентября Моргенштерн выпустил видеозапись о семье трёхлетнего мальчика Ильи из города Тимашевск Краснодарского края, у которого была диагностирована спинально-мышечная атрофия. Музыкант рассказал, что из 168 млн рублей, необходимых для лечения, было собрано 66,6%. Он призвал подписчиков переводить деньги для помощи мальчику.

Музыкант пояснил, что изначально стал помогать ребёнку, потому что испугался возможного подброса запрещённых веществ. О такой возможности артист узнал «из очень проверенного источника». Это произошло, когда против рэпера было открыто дело о пропаганде наркотиков. Алишер пояснил, что один человек, работающий в органах, призвал помочь сбором средств для Ильи, его мать — майор полиции Евгения Худоба. После этого музыкант перевёл на лечение мальчика три миллиона рублей, а уже потом лично пообщался с женщиной и стал помогать семье ребёнка от чистого сердца. Моргенштерн назвал Евгению величайшим человеком и сильнейшей женщиной.

Ранее рэп-исполнитель признался, что хочет стать президентом России. Он пояснил, что очень любит свою страну и не хочет жить в другом месте.