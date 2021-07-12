Моргенштерн признался, что хочет стать президентом России

Рэп-исполнитель Моргенштерн признался в том, что он очень любит Россию и в будущем видит себя президентом родной страны. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Запись беседы опубликована на YouTube.

По словам Моргенштерна, он не хочет жить нигде, кроме России, поскольку «обожает эту страну».

Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет, — сообщил рэпер.

При этом исполнитель признался, что люди на Украине ему нравятся больше, чем в РФ, поскольку они «добрые, душевные и без агрессии». Однако жить в соседнем государстве Моргенштерн не хотел бы, так как Украина «не лучше», чем все остальные страны.

Ранее в беседе с Гордоном Моргенштерн матом рассказал, кому принадлежит Крым.