«Достоинство — стиль жизни»: жена Прилучного ответила на выпад Муцениеце Брутян поделилась мыслями о достоинстве после выпада со стороны Муцениеце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зепюр Брютян

Актриса Зепюр Брютян опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, который пользователи Сети сочли ответом на выпад со стороны Агаты Муцениеце — экс-супруги ее мужа, актера Павла Прилучного. Артистка отметила, что негативные комментарии в ее адрес характеризуют не ее саму, а тех, кто их высказывает.

То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными, и пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить, — написала она.

Агата Муцениеце ранее публично попросила своего бывшего супруга Павла Прилучного взять на себя ответственность и начать финансово поддерживать своих наследников. К экс-возлюбленному и его нынешней супруге Зепюр Брутян она обратилась в свежем видео в своем YouTube-блоге. Девушка отметила увеличение расходов, включая судебные издержки. Актриса также отметила, что никогда бы не довела до суда такие вещи, будь она мужчиной.

Победительница 16-го сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос ранее заявила, что Муцениеце до сих пор не отпустила бывшего мужа. Экстрасенс пришла к такому выводу, разложив карты на отношения экс-супругов.