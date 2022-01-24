Домработница Градского рассказала, как на сама деле жила его жена

Домработница Александра Градского рассказала, как на самом деле жилось молодой жене музыканта со знаменитостью. По словам женщины, композитор был скуповат и выделял Марине Коташенко деньги только на самое необходимое, сообщает KP.RU.

Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что женщина прожила с Градским почти 18 лет в статусе сожительницы и только перед самой его смертью Коташенко стала музыканту законной женой. Градский, как рассказала домработница, вёл деньгам строгий подсчёт и давал жене суммы только на самое необходимое.

Подарки со стороны композитора молодой жене тоже были: это однокомнатная квартира в Подмосковье, а также Lexus RX350 2011 года выпуска, который певец купил жене в 2014 году, и с тех по она его не меняла. Водителя у Марины Коташенко не было, детей она везде возила сама. С соседями жена знаменитости не общалась и вела исключительно затворнический образ жизни.

В последние годы Коташенко жила раздельно с Градским: он — в своей московской квартире, она — в загородном доме в коттеджном посёлке. В Интернете вдова музыканта была замечена только на Авито, где продавала разную мелочёвку, включая даже шишки по пять рублей.

Ранее полиция задержала одного из трёх подозреваемых в ограблении вдовы певца Александра Градского — 25-летнего Ромиза А. По предварительным данным, он является гражданином Таджикистана. Ранее мужчина работал на рынке. Второй подозреваемый скрылся в Казахстане, личность третьего злоумышленника пока не установлена.