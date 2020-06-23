Домогарова затравили из-за отказа выступать перед критиками Ефремова

https://static.news.ru/photo/c3ef08d8-b54c-11ea-bc23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Александр Домогаров отказался давать интервью журналистам. Причиной, по словам артиста, стала травля со стороны «народных масс».

СМИ искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! — заявил он KP.RU.

После смертельного ДТП, которое устроил в центре Москвы актёр Михаил Ефремов, Домогаров встал на его сторону и призвал аудиторию «не топтаться на крови», а тех, кто не разделяет его взгляд на ситуацию, народный артист попросил и вовсе не приходить на его спектакли.

Однако после этого Домогаров продолжил общение со своими подписчиками и обвинил их в ненависти и жестокости.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля.

Как писал NEWS.ru, ранее Домогаров закрыл доступ к своей странице в Instagram.