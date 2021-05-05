Долина разочаровала фанатов, опубликовав очередное «помолодевшее» фото

https://static.news.ru/photo/8641808e-ae1a-11eb-a497-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что в свои 65 лет выглядит на 40. Однако, подписчики реагирует на это довольно вяло, с каждым разом делая вывод, что певица пользуется фотошопом.

Долина на самом деле заметно похудела и похорошела, но при этом артистка упорно настаивает, что это не результат умелых манипуляций пластического хирурга, а результат хорошего освещения и её собственного отношения к жизни. При этом звезда поучительно добавляет, что свет должен идти не только снаружи, но и «изнутри».

Фото сделано 3 мин назад. Хороший свет, повторяю, но самое главное, изнутри все идёт! Любовь к жизни, к родным, друзьям и абсолютно нормальное желание хорошо выглядеть! Могу себе представить, что сейчас начнётся, — подписала снимок Долина.

Артистке попыталась было возразить одна из поклонниц, заверяя, что «ничего страшного не начнётся», и добавила, что пользоваться фотошопом в зрелом возрасте совсем не зазорно.

На это Долина отреагировала очень бурно и нервно:

Да нет здесь никакого фотошопа, ну что ж такое-то? А, впрочем, какой смысл вас разубеждать, все равно останетесь при своем ошибочном мнении.

Как сообщалось ранее, певица Лариса Долина рассказала, планирует ли она снова выйти замуж и как переживает одиночество. Супругами звезды в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын.