Долина разочаровала фанатов, опубликовав очередное «помолодевшее» фото

Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что в свои 65 лет выглядит на 40. Однако, подписчики реагирует на это довольно вяло, с каждым разом делая вывод, что певица пользуется фотошопом.
Долина на самом деле заметно похудела и похорошела, но при этом артистка упорно настаивает, что это не результат умелых манипуляций пластического хирурга, а результат хорошего освещения и её собственного отношения к жизни. При этом звезда поучительно добавляет, что свет должен идти не только снаружи, но и «изнутри».
Фото сделано 3 мин назад. Хороший свет, повторяю, но самое главное, изнутри все идёт! Любовь к жизни, к родным, друзьям и абсолютно нормальное желание хорошо выглядеть! Могу себе представить, что сейчас начнётся, — подписала снимок Долина.
Артистке попыталась было возразить одна из поклонниц, заверяя, что «ничего страшного не начнётся», и добавила, что пользоваться фотошопом в зрелом возрасте совсем не зазорно.
На это Долина отреагировала очень бурно и нервно:
Да нет здесь никакого фотошопа, ну что ж такое-то? А, впрочем, какой смысл вас разубеждать, все равно останетесь при своем ошибочном мнении.
Как сообщалось ранее, певица Лариса Долина рассказала, планирует ли она снова выйти замуж и как переживает одиночество. Супругами звезды в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын.