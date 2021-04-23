Долина ответила на вопрос о планах выйти замуж

https://static.news.ru/photo/deeff204-a417-11eb-a816-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Певица Лариса Долина рассказала порталу «Дни.ру», планирует ли она снова выйти замуж и как переживает одиночество.

Супругами звезды в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын.

Я уже трижды там была. И мне так хорошо сейчас! Я свободная женщина, — сказала она, рассуждая о планах на жизнь.

Интернет-пользователи регулярно уличают 65-летнюю Долину в использовании ретуши на фотографиях. Однако певица утверждает, что помолодела благодаря собственным усилиям. По её словам, ей «надоело носить на себе тяжесть» и поэтому было принято решение похудеть.

Я сдала кровь, анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять. У меня было промежуточное голодание. И мало кто верит мне, к сожалению, что это не так, что никогда не использую ни грамма фотошопа, — посетовала артистка.

Она уточнила, что секрет естественной красоты заключается в хорошем свете и похудении на 21 кг. Также она посоветовала не отказываться от использования косметических масок и обёртываний.

Ранее звёздный модельер Джемал Махмудов после осмотра гардероба Ларисы Длиной пришёл к выводу, что у звезды отсутствует вкус в одежде. Преображение артистки он показал в шоу «Доктор Стиль» на YouTube.