Дочь Заворотнюк высказалась об избиениях актрисы

https://static.news.ru/photo/337ae49c-f693-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала информацию, что её отец Дмитрий Стрюков был настоящим тираном, который избивал свою бывшую жену и запрещал ей работать.

Ранее в эфире НТВ показали документальный фильм о жизни звезды. В выпуске рассказали, что Заворотнюк бросила своего первого супруга Олафа Шварцкопфа ради бизнесмена Дмитрия Стрюкова. У них был бурный роман. Влюблённые сразу же поженились. Через некоторое время появились Анна и Майкл. Однако счастье длилось недолго. Мужчина оказался деспотом.

Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред, — заявила девушка в своём блоге, отвечая на вопросы подписчиков.

Поклонники поддержали Анну Заворотнюк. По их словам, некоторые факты, которые были показаны в передаче, вызывают сомнения, передаёт KP.RU.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию.

Как писал NEWS.ru, фигурист Пётр Чернышёв заработал почти 100 миллионов рублей, чтобы покрыть расходы на лечение супруги — актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с раком мозга. Едва ли не основную часть доходов, как оказалось, принесла ледовая школа спортсмена в Санкт-Петербурге. Странность в том, что до истории с болезнью звезды кино заведение было убыточным и в лучшем случае выходило в ноль.