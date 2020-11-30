Дочь Заворотнюк впервые рассказала о диагнозе своей матери

https://static.news.ru/photo/b32c2326-3302-11eb-b5ef-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Модель Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые рассказала о тяжёлой болезни своей матери. По словам Анны, её мать борется с заболеванием как настоящий боец.

Стоит отметить, что поклонники Анастасии Заворотнюк с нетерпением ждали подробностей касательно состояния здоровья артистки. До 30 ноября близкие актрисы старались придерживаться позиции «без комментариев», однако не опровергали информацию о том, что Заворотнюк больна раком. После Дня матери дочь актрисы решила поделиться с подписчиками новостями о здоровье матери, передаёт «Экономика сегодня».

Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим всё плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама — не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем, — написала Анна Заворотнюк в Instagram.

Она также отметила, что очень хочет того, чтобы состояние её матери улучшилось. Своих подписчиков Анна Заворотнюк призвала беречь родителей.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что карьере Анастасии Заворотнюк дал толчок её коллега Евгений Миронов. Он же познакомил её с будущим мужем.

Знакомство артистов состоялось в школе-студии МХАТ.