Дочь Заворотнюк раскрыла правду о самочувствии матери

https://static.news.ru/photo/06acd982-52c5-11eb-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как на самом деле обстоят дела со здоровьем её матери, которая продолжает выздоравливать после перенесённой опухоли головного мозга.

В сторис в своём Instagram Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы «Анечка, как ваша мама?».

Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что всё победим, — ответила дочь самой известной телевизионной няни России.

Как сообщал NEWS.ru ранее, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в преддверии Нового года загадала очень трогательное желание для своей матери.

Перед этим актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что знает о болезни Анастасии Заворотнюк. За время работы артистки сдружились, несмотря на то что по сюжету Прокофьева исполняла роль Жанны Аркадьевны — главного антагониста персонажа Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.