Дочь Заворотнюк раскрыла правду о самочувствии матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как на самом деле обстоят дела со здоровьем её матери, которая продолжает выздоравливать после перенесённой опухоли головного мозга.
В сторис в своём Instagram Анна Заворотнюк
Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что всё победим, — ответила дочь самой известной телевизионной няни России.
Как сообщал NEWS.ru ранее, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в преддверии Нового года загадала очень трогательное желание для своей матери.
Перед этим актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что знает о болезни Анастасии Заворотнюк. За время работы артистки сдружились, несмотря на то что по сюжету Прокофьева исполняла роль Жанны Аркадьевны — главного антагониста персонажа Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.